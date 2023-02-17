Строительство станции метро «Сормовская» планируют начать осенью 2023 года

Подрядчик «Моспроект-3» планирует начать строить станцию метро «Сормовская» на улице Станционной в октябре-ноябре 2023 года. Об этом сообщил директор Главного управления по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей (ГУММиД, выступает заказчиком строительства) Андрей Левдиков на заседании комиссии думы Нижнего Новгорода по транспорту.

Запустить станцию «Сормовская» планируется до конца 2026 года. Контракт на продление Сормовско-Мещерской линии метро заключен в августе 2022 года, стоимость работ составит 19,4 млрд руб. Подрядчик уже получил 860 млн руб. аванса. Решение по строительству промежуточной станции «Варя» пока не принято.

«Моспроект-3» также строит новые станции метро на Автозаводской ветке. Стоимость контракта – 35,5 млрд руб. К 2026 году должны открыть станции на площади Сенной и на площади Свободы.

Елена Ковалева