Из-за замены теплотрассы в центре Краснодара перекроют улицу

Сотрудники «Краснодартеплоэнерго» заменят сети теплоснабжения на участке ул. Рашпилевской, ремонтные работы пройдут с 18 по 19 февраля, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара. В связи с ремонтными работами с 10:00 субботы будет перекрыт участок улицы от ул. им. Тургенева, 150/1 до ул. Рашпилевской, 335.

Проезд специальных служб по экстренным вызовам будет возможен через дворовую территорию.

«Отключения горячей воды жителям в период проведения работ не планируется. Замена сетей повысит надежность теплоснабжения Фестивального микрорайона»,— рассказали в ООО «Краснодартеплоэнерго».

Андрей Ульченко

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