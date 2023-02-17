Экс-сотрудник колонии обвиняется в получении взятки

Стерлитамакский межрайонный следственный отдел возбудил два уголовных дела в отношении 27-летнего бывшего заместителя начальника отдела безопасности исправительной колонии №16 по подозрению в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СКР по республике, подозреваемый в сентябре-октябре 2022 года получил от осужденного 110 тыс. руб. за пронос восьми мобильных телефонов на территорию колонии, но доставить телефоны не успел, так как был уволен со службы.

Факт получения взятки был выявлен в ходе оперативно-розыскных мероприятий региональных управления ФСБ и отдела собственной безопасности управления ФСИН.

Майя Иванова

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