RUTUBE рассказал о поддержке блогеров

17 февраля в рамках мероприятия состоялась дискуссия «Ценные кадры креативной экономики будущего: образование и подготовка специалистов», организованная Высшей школой креативных индустрий РЭУ имени Г.В. Плеханова. Участники встречи обсудили роль образования в формировании целостной картины мира и проекты российских компаний, ориентированные на представителей творческих профессий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Высшей школы креативных индустрий РЭУ имени Г.В. Плеханова Фото: пресс-служба Высшей школы креативных индустрий РЭУ имени Г.В. Плеханова

«Образование позволяет сформировать целостную картину мира. Блогер должен уметь не только монтировать, накладывать звук, выстраивать кадр. Начитанность и насмотренность помогут будущему лидеру мнений стать автором уникального контента, в котором чрезвычайно нуждается сегодняшняя аудитория»,– отметил Алексей Чиков.

Спикер рассказал о сотрудничестве RUTUBE с начинающими авторами как об одном из ключевых направлений работы. Он подчеркнул, что в тренде сейчас уход от профессионального контента к пользовательскому, а также блогерство как вторая профессия. Специалисты RUTUBE поддерживают будущих лидеров мнений: разрабатывают программы монетизации и лично консультируют на образовательных мероприятиях. Так, RUTUBE активно принимает участие в мероприятиях Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

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