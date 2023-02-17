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И. о. гендиректора краевого фонда капремонта может стать полноценным руководителем организации

Исполняющий обязанности директора Фонда капитального ремонта Пермского края Владимир Хлебников стал победителем конкурса на замещение должности руководителя организации, сообщает телеграм-канал «Реальная Пермь». По данным его авторов, второе место заняла бывшая заместитель руководителя учреждения Наталья Киселева, третье — пермский предприниматель Степан Ясырев.

Источник в конкурсной комиссии не подтвердил эту информацию, пояснив, что еще идет подсчет результатов.

Должность гендиректора краевого фонда капремонта стала вакантной в январе 2021 года, когда возглавлявший организацию с 2017 года Дмитрий Баранов написал заявление об увольнении по собственному желанию после ЧП возле дома на ул. Краснова, 25, где из-за обрушения строительного перекрытия погибли две женщины. Исполняющим обязанности руководителя фонда был назначен бывший глава Кировского района Перми Владимир Хлебников. В начале ноября 2022 года министерство строительства и ЖКХ региона объявили конкурс, в результате которого должен быть выбран новый, полноценный глава фонда капремонта.

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