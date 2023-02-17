Нововоронежская АЭС: в Нововоронеже при поддержке атомщиков появился новый памятник

15 февраля 2023 г. в Нововоронеже при содействии Фонда «АТР АЭС» и Концерна «Росэнергоатом», в состав которого входит Нововоронежская АЭС, открылась скульптурная монументальная композиция «Святые благоверные князь Петр и княгиня Феврония, Муромские чудотворцы».

Фото: Сергей Морозов, пресс-служба НВ АЭС

«Этот памятник станет новым украшением и местом притяжения нашего города. Известно, что жизнь супругов – образец христианского брака и символ идеальных семейных отношений. Я бы хотел, чтобы вид памятника напоминал горожанам о важности института семьи. Семья – это базовая ячейка общества, а значит – его основа», – прокомментировал заместитель директора по управлению персоналом НВ АЭС Олег Уразов.

Памятник торжественно открыл глава городского округа г. Нововоронеж Николай Нетяга, композиция установлена у нововоронежского храма Христа Спасителя. Церемонию освящения провел настоятель храма протоирей Михаил Андреев. Он напомнил, что 8-е июля в православном календаре считается днем памяти Петра и Февронии. С 2008 года 8-го июля стал праздноваться День семьи, любви и верности.

«Семья – это то, что дает нам силы. Любовь – это то, что греет наши сердца. Верность – это то, что заставляет верить в чудеса и доверять близким людям», – подытожил Михаил Андреев.

На церемонии присутствовали представители городской администрации, городской Думы, ветеранских организаций, студенты и просто неравнодушные жители города. После освящения все желающие возложили к скульптуре ромашки, которые считаются символом любви и верности. Установка монумента приурочена к православному празднику Сретения Господня и ко Дню православной молодежи.

Точно такие же композиции были установлены и в других атомных поселениях России. В перспективе памятник Петру и Февронии Муромским появится во всех городах присутствия Госкорпорации «Росатом».

Развитие инфраструктуры и поддержание комфортной городской среды остается одним из ключевых направлений деятельности Правительства РФ. Госкорпорация «Росатом» и ее предприятия принимают активное участие в этой работе.