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Коммерсантъ FM
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The Beatles не популярнее, чем Иисус Христос

В сентябре 2008 года в журнале Guideposts была опубликована заметка Кэрол Флинор «Я видела его стоящим там» (в названии статьи переиначено название одной из битловских песен).

Вот о чем рассказывается в этой заметке. Муж Кэрол Стивен Флинор был священником. В 1971 году супруги приехали в Каруидзаву. Однажды Кэрол увидела на улице ехавшего на велосипеде небритого длинноволосого хиппи в круглых очках и шляпе с широкими полями. Его лицо почему-то показалось ей знакомым. За ним на другом велосипеде ехала женщина, которую Кэрол сразу опознала: «Это Йоко Оно. О, мой… Значит, этот хиппи — Джон Леннон. Что они делают в Каруидзаве?»

На главной улице поселка Кэрол и ее муж развесили объявления «Приходите в Компанию Силы и Света». Пришедшие могли бесплатно угоститься кофе и пирогом, поговорить по-английски.

В ближайшее воскресенье во время службы в Union Church Кэрол услышала за спиной, как кто-то тихо переговаривается. Джон и Йоко искали свободные места, чтобы присесть. На следующей неделе к дому священника подъехали два велосипеда. На детском сиденье, приделанном к рулю велосипеда Джона, сидел Шон.

«Я увидел ваши объявления на главной улице, они мне показались умными. Я сказал Йоко, что нам нужно узнать, что это такое»,— сказал Леннон супруге священника. Вокруг них стали собираться верующие. Леннона забросали вопросами. Как он мог развестись с первой женой? Чем он теперь занимается, после распада The Beatles?

— В настоящий момент я поставил музыку на паузу, чтобы проводить время с женой и сыном,— ответил Джон.

— Вы посещаете церковь?

— Конечно. Я принадлежу к А. Ц.

— Что это?

Джон задорно рассмеялся:

— Англиканская церковь. Никогда не слышали о такой?

Разумеется, кто-то не сдержался и спросил Леннона о его словах, в свое время вызвавших бурю возмущения в США:

— Да как вы могли сказать такое, что вы популярнее, чем Иисус?

Джон покачал головой:

— Когда мы разговариваем с репортерами, мы над ними подшучиваем. Мы просто музыкальная группа. Неужели люди не знают, что Иисус намного более велик, чем мы?

Леннон поговорил с госпожой Флинор о детях. Беседу он завершил следующими словами: «Было приятно с вами поговорить. Я этим летом занят духовными поисками, говорил со многими миссионерами, которых здесь встречал, о жизни и о том, что это все значит. Спасибо за ваши слова».

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