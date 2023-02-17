За год на Кубани осудили почти 21,9 тысячи человек

В 2022 году в Краснодарском крае осудили почти 21,9 тыс. человек. Треть из них (33,9%), или 7,4 тыс., были лишены свободы. Из всех осужденных в 2022 году 29,6%, или 6,4 тыс. человек, уже были ранее судимы, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Условное осуждение в прошлом году применялось в отношении 3,9 тыс. лиц, или 17,9% осужденных. Еще 2,9 тыс. человек, или 13,7%, получили штраф. Чуть больше — 3 тыс. (13,9% осужденных) — были назначены обязательные работы, 2,7 тыс. (12,5%) — исправительные и 68 людям — принудительные. Ограничили свободу более 1 тыс. осужденных, или 4,9%.

Всего в 2022 году суды Краснодарского края рассмотрели 1 млн 377 тыс. дел, что на 170 тыс. дел больше, чем в прошлом году. В том числе 28 тыс. составили уголовные дела, из которых 20,7 тыс. были рассмотрены федеральными судьями и более 7 тыс. — мировыми. Количество рассмотренных гражданских и административных дел за год увеличилось на 11%, до 1,1 млн.

Татьяна Ручкина

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