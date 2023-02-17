В Ставропольском крае средства на счетах эскроу составляют почти 24 млрд рублей

Будущие владельцы квартир в строящемся жилье разместили на счетах эскроу 23,8 млрд рублей. Это на 20,5% больше, чем в 2022 году. На начало 2023 года в регионе открыто 6,2 тыс. счетов эскроу. Эти данные сообщила пресс-служба ставропольского отделения Южного ГУ Банка России.

По данным ведомства, c начала внедрения системы проектного финансирования (1 июля 2019 года) по завершенным проектам более 15,2 тысяч счетов эскроу уже раскрыто и 40,4 млрд рублей перечислены застройщикам или направлены на погашение ими кредитов, полученных под строительство объектов.

Как отметил Георгий Тикунов, управляющий Отделением Ставрополь Южного ГУ Банка России, которого цитирует пресс-служба, «с внедрением счетов эскроу покупка недвижимости в новостройках стала безопаснее для граждан. Будущему владельцу квартиры открывается в банке счет эскроу. И лишь когда дом сдается, банк перечисляет застройщику деньги. По его словам, даже если девелопер обанкротится, «дольщики смогут вернуть внесенные на счета эскроу средства в сумме до 10 млн рублей».

Александра Ларинцева, Пятигорск