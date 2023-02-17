Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, во сколько обойдется квартира в Москве на первичном рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Высотное строительство активно развивается в городе, концепция вертикального города нравится многим потенциальным покупателям. И сегодня сегмент небоскребов уже представлен почти во всех классах недвижимости, к примеру, четверть таких проектов относится к категории «комфорт».

Между тем более половины спроса сфокусировано на верхних этажах высоток. 10% клиентов отдают предпочтение средним этажам, подсчитали аналитики компании «Инком-Недвижимость». При этом чуть меньше трети покупателей интересуется квартирами на нижних жилых этажах из экономии. Но почти две трети аудитории таких проектов хотят квартиры и апартаменты на верхних из-за панорамных видов на город.

По данным брокеров, средневзвешенная стоимость квадратного метра в сегменте высоток на первичном рынке Москвы в старых ее границах зафиксирована на уровне 333 тыс. руб. То есть среднестатистическая однокомнатная квартира обойдется покупателю почти в 11,3 млн руб. Вариант с двумя спальнями будет стоить уже около 17,5 млн руб. Но чем выше, тем дороже.

Разница в стоимости аналогичных квартир на первом и втором жилых этажах нередко достигает 5%, и обычно далее каждый этаж добавляет к цене лота примерно 1%. Соответственно, в здании выше 30 этажей жилье на нижнем этаже может обойтись покупателю на 30% дешевле.

Примерно половина покупателей квартир на верхних этажах высоток, отмечают эксперты, это люди в возрасте от 30 до 55 лет. Активную заинтересованность в квартирах на верхних этажах в основном проявляют клиенты в возрасте от 20 до 30 лет, их доля составляет 35%.