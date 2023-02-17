Губернатор Дона поздравил учащихся с Днём российских студенческих отрядов

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поздравил участников и организаторов студотрядов Дона с днем Днём российских студенческих отрядов. Глава региона вспомнил и собственный опыт участия студотрядах, разместив в Telegram-канале пост со своим фото 1979 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Студент 4 курса Московского института управления им. Серго Орджоникидзе Василий Голубев

Фото: Telegram-канал губернатора Ростовской области Василия Голубева Студент 4 курса Московского института управления им. Серго Орджоникидзе Василий Голубев

Фото: Telegram-канал губернатора Ростовской области Василия Голубева

Василий Голубев отметил, что в Ростовской области сегодня действует 94 линейных отряда, в которых состоят более 3,5 тыс. девушек и юношей. Формирования участвуют в больших стройках, сборе урожая, помощи нуждающимся, работают с детьми. Так, студенты из Ростовской области в 2022 году были задействованы в строительстве «М-4 ДОН», международной стройке атомной электростанции «Аккую» в Турции.

«Всех причастных поздравляю с Днём российских студенческих отрядов! Сам всегда с удовольствием вспоминаю свой опыт студотрядовца», — написал Василий Голубев.

Как уточнили «Ъ-Юг» в пресс-службе правительства, губернатор в студенческие года трижды участвовал в сменах студотрядов. Василий Голубев с 1975 по 1980 годы проходил обучение в Московском институте управления им. Серго Орджоникидзе по специальности «инженер-экономист».

Анастасия Назарова