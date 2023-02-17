«Желтый» уровень погодной опасности будет действовать в Петербурге 18 февраля из-за метели

Петербургский Гидрометцентр предупредил о резком усилении в городе ветра и обильных осадках до 15-20 м/с, на территории Петербурга будет действовать «желтый» уровень погодной опасности, сообщила пресс-служба организации.

«17-19 февраля на западе Северо-Западного региона… ожидаются осадки (снег, мокрый снег, на юге с дождем), местами сильные, гололедные явления, местами ветер с порывами 15-20 м/с»,— говорится в сообщении.

Повышенный уровень опасности будет действовать с 00:00 до 21:00.

Как уточняет главный специалист петербургского Гидрометцентра Александр Колесов, наиболее вероятно усиление ветра в городе до 8-13 м/с. Снегопад при этом ослабеет уже в воскресенье, 19 февраля.

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