Подросток из Орска заплатит штраф за брошенную во время хоккейного матча монету

Подросток заплатит штраф за монету брошенную во время матча Высшей хоккейной лиги. Об этом сообщили в пресс-службе судебного участка № 3 Октябрьского района Орска.

Инцидент произошел в ноябре 2022 году в Орске во время матча Высшей хоккейной лиги между местным клубом «Южный Урал» и «Рязанью-ВДВ». Во время игры шестнадцатилетний подросток бросил монету на лед. В последствии на ХК «Южный Урал» был наложен штраф в размере 50 тыс. руб. на основании решения дисциплинарного комитета Федерации хоккея России, который был оплачен в указанном размере. При этом подросток был задержан и передан сотрудникам полиции.

Администрация ХК «Южный Урал» обратилась на судебный участок с иском, потребовав взыскать штраф с нарушителя. Требование было удовлетворено в полном объеме. Поступок подростка оценен также как административное нарушение, за которое положен штраф в размере 3 тыс. руб.

Андрей Сазонов