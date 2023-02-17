Ярославское правительство сообщило о трех погибших на СВО

В трех муниципалитетах Ярославской области простятся с погибшими в ходе специальной военной операции, сообщает официальный сайт правительства региона. Прощальные церемонии пройдут в Рыбинске, поселке Петровское Ростовского района и селе Брейтово.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

17 февраля в Рыбинске простятся с Ильей Щукиным, служившим радиотелефонистом отделения связи мотострелкового взвода. 18 февраля в Петровском похоронят заместителя командира минометного взвода мотострелкового батальона Дмитрия Сергунина. В этот же день в Брейтове состоится прощание с командиром мотострелковой роты, капитаном Алексеем Михаревым.

Семьи погибших получат материальные выплаты в соответствии с указом губернатора Ярославской области.

Антон Голицын