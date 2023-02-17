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Замруководителя управления благоустройства самарского департамента городского хозяйства оштрафовали

Заместитель руководителя управления благоустройства самарского департамента городского хозяйства и экологи оштрафован на 5 тыс. руб. в рамках административного дела, следует из сообщения прокуратуры Самары.

Фото: Сергей Гарбовски, Коммерсантъ

Фото: Сергей Гарбовски, Коммерсантъ

«По ходе проверки в феврале 2023 года выявлен факт нарушения срока направления ответа на обращение гражданина по вопросу неудовлетворительного состояния участков улично-дорожной сети по ул. Московское шоссе, г. Самара»,— сказано в сообщении.

Административное дело было возбуждено по ст. 5.59 КоАП РФ.

По данным на сайте администрации, замруководителя управления благоустройства является Виктор Ненашев.

Сабрина Самедова

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