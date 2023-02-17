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План адаптации демобилизованных участников спецоперации готовят в Нижегородской области

Программу адаптации для участников спецоперации, вернувшихся из зоны боевых действий, и их семей разработают эксперты из Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Специалисты Координационного центра для военнослужащих и их семей подготовят конкретные предложения по поддержке тех, кто вернулся из зоны боевых действий. Рекомендации направят в правительство региона. Для родственников в ближайшее время разработают памятку с советами психологов о том, как правильно взаимодействовать с демобилизованными.

Необходимость программ адаптации обсуждали в Доме народного единства на встрече психологов с военнослужащими и их семьями. «Стресс, который переживают родители, передается и их детям, даже детсадовцам и ученикам младших классов. Ребята могут начать хуже учиться, могут появиться проблемы с поведением»,– говорит председатель правления семейного центра «Лада» Галина Смирнова.

Анастасия Еремина

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