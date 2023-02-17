Жители Татарстана хранят в банках республики свыше 785 млрд рублей

На начало 2023 года в татарстанских банках жители региона хранили 785,2 млрд руб., что на 13,9% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в сообщении отделения — Нацбанка по республике Волго-Вятского главного управления Центробанка.

90,6% от всех средств приходится на вклады в рублях. Это 711,6 млрд руб.

Юрлица хранили на депозитах на начало года 719,5 млрд руб., что на 26,1% больше, чем за год до этого. Объем денег на счетах индивидуальных предпринимателей увеличился на 26,6%, до 29,1 млрд руб., на счетах организаций — на 61,6%, до 447,4 млрд руб.

"Ъ-Казань"