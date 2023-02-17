Четыре медучреждения возведут в Петербурге за 30 млрд рублей

В Санкт-Петербурге возведут четыре новых медицинских учреждения, что обойдется городскому бюджету в 30 млрд руб. Фонд капитального строительства и реконструкции объявит тендеры на их постройку до конца 2023 года, пишет портал RosTender.info.

Поликлиника для взрослых за 1,3 млрд руб. появится на участке, ограниченном проспектом Маршала Блюхера, Лабораторным проспектом и Бестужевской улицей. На улице Борисова в Сестрорецке построят многопрофильный лечебно-диагностический корпус горбольницы № 40 за 11,4 млрд руб.

Еще два медучреждения возведут на Авангардной улице. Речь идет о детском центре хирургии и высокотехнологическом корпусе больницы № 15. За 7,4 млрд и 10,2 млрд руб. соответственно.

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