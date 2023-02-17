Компания «Россети Тюмень» провела более 180 противоаварийных тренировок в 2022 году

В 2022 году компания «Россети Тюмень» провела 184 тренировки по ликвидации условных нарушений электроснабжения потребителей для персонала. Специалисты отработали оперативное восстановление электроснабжения социально значимых объектов и населенных пунктов, расположенных в Тюменском макрорегионе.



Ежегодно при подготовке к осенне-зимнему периоду на таких тренировках персонал компании отрабатывает действия при возгораниях на энергообъектах, возникновении киберугроз, а также оперативное восстановление электроснабжения потребителей в условиях низких температур. К этим мероприятиям привлекаются представители МЧС и МВД России, органы исполнительной власти, работники социально значимых объектов и крупных промышленных предприятий – потребителей электроэнергии. Эффективное сотрудничество организаций способствует обеспечению надежного электроснабжения жителей и предприятий Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО.

«Актуальность регулярных тренировок заключается в поддержании постоянной готовности персонала к непредвиденным событиям. Слаженность действий «Россети Тюмень» и представителей территориальных подразделений МВД, органов власти, единых дежурных диспетчерских служб и территориальных сетевых организаций является одним из ключевых факторов, определяющих оперативное устранение нештатных ситуаций в электросетевом комплексе», – прокомментировал результаты работы блока оперативно-технологического и ситуационного управления исполняющий обязанности генерального директора «Россети Тюмень» Олег Кинаш.

Отметим, результаты учебных мероприятий энергетики представили на выездном семинаре-совещании для работников блока оперативно-технологического и ситуационного управления.