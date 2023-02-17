В Краснодаре реализацию проекта «Грузовой каркас» начнут весной 2023 года

К реализации масштабного проекта по упорядочиванию движения большегрузов в Краснодаре (проект «Грузовой каркас») приступят в апреле 2023 года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

«По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства, планируется начать реализацию первого этапа проекта «Грузовой каркас» во втором квартале 2023 года», — отметили в мэрии.

«Грузовой каркас» — один из проектов структуры городской мобильности, о котором заговорили в 2021 году.

Первый этап подразумевает ограничение движения большегрузов в центре города (в границах улиц Кубанская Набережная — Тургенева — Северная — им. Володарского — Базовская — им. Суворова — Индустриальная). Альтернативные маршруты для грузовиков пройдут через ул. им. Калинина — ул. им. Чкалова — ул. Карасунскую — ул. им. Леваневского — ул. Кузнечную, ул. им. Буденного — ул. им. Ломоносова, ул. Промышленную — ул. Базовскую — ул. им. Суворова — ул. Индустриальную.

На втором этапе движение грузового транспорта ограничат на участках автомобильных дорог в Фестивальном, Юбилейном и Славянском микрорайонах города.

На третьем — на участке ул. Новороссийская — ул. Ставропольская — ул. Старокубанская, а также в микрорайоне «Черемушки».

На четвертом — ограничат движение грузового транспорта в микрорайонах Гидростроителей, Комсомольском, Новознаменском жилом районе, пос. Знаменском, Пашковский жилом массиве.

На пятом — в Музыкальном и Восточно-Кругликовском микрорайонах, пос. Российском, им. Жукова, 9-й км, Авиагородке.

Наталья Решетняк

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