В Челябинске появится кластер по производству твердосплавного инструмента

Еще один промышленный кластер планируют создать в Челябинской области. Объединение будет специализироваться на производстве металлорежущего инструмента для машиностроительных предприятий. Площадкой станет ООО «ЧКЗ-Инструмент», сообщает министерство промышленности региона.

Сегодня 88% твердосплавных стержней, сверл, фрез, машинных и ручных твердосплавных разверток закупается в азиатских и европейских странах. При этом, по словам министра промышленности региона Павла Рыжего, отечественная промышленность ощущает критическую потребность в сменном инструменте для станков, в том числе на основе алмаза и других сверхтвердых материалов. «Правительство РФ уже разрабатывает федеральный проект „Развитие станкоинструментальной промышленности“. В таких обстоятельствах создание кластера инструментальной промышленности, актуально как никогда. Он поможет удовлетворить нарастающий в стране спрос и сделать Челябинскую область сильнейшим игроком на этом рынке»,– считает министр. По его словам, якорным предприятием кластера выбрали «ЧКЗ-Инструмент», так как этот завод при поддержке федерального ФРП уже реализует проект по производству специальных стержней и твердосплавных инструментов.

Среди потенциальных участников кластера – ООО «Радиотехнические системы», «Челябинский инструментальный завод», «Уралспецсталь» и «Промарсенал», Приборостроительный завод, ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ им. академика Е.И. Забабахина» и ПО «Маяк».