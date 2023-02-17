В Саратове началась диспетчеризация 11 автобусов с помощью ГЛОНАСС

В Саратове при помощи информационно-навигационной системы ГЛОНАСС организована диспетчеризация работы муниципальных автобусных маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Система мониторит движение транспортных средств, позволяет в режиме реального времени фиксировать нарушения интервала движения на маршрутах и формировать доказательную базу в случае обращений в судебные органы для прекращения действия свидетельств у недобросовестных организаций. Пассажиры смогут отследить движение маршрутов общественного транспорта на картах и спрогнозировать время его прибытия на остановку.

В пилотном режиме на платформе отображается 11 автобусных маршрутов - №№ 2Д, 11, 18Д, 21, 33, 41, 52, 115, 61, 74, 30.

По информации разработчиков, в ближайшее время остальные маршруты будут также интегрированы.

Марина Ковалева