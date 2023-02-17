Модернизация нижегородских коммунальных сетей обойдется в 4,8 млрд рублей

Министерство энергетики и ЖКХ Нижегородской области разработало программу модернизации систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы. Документ проходит антикоррупционную экспертизу и опубликован на сайте правительства.

Программу планируется реализовать в два этапа, финансирование оценивается в 4,8 млрд руб. Основные средства в размере 3 млрд руб. представит Фонд развития территорий, доля областного бюджета составит 760 млн руб., муниципальных бюджетов – 266,3 млн руб. Еще 749,2 млн руб. власти рассчитывают привлечь из внебюджетных источников.

По оценке министерства, в Нижегородской области в замене нуждаются 1,9 тыс. из 3,9 тыс. км тепловых сетей. Тепловые сети изношены наполовину: заменить необходимо 6 тыс. из 12,4 тыс. км. Из 5 тыс. км канализационных сетей замене подлежат 2,9 тыс. км.

Нынешнее состояние сетей приводит к высокой потере воды и тепловой энергии, что влечет большие расходы на топливо и частые аварии, отмечается в проекте программы. По итогам ее исполнения планируется снизить аварийность коммунальных сетей на 5,6%.

Владимир Зубарев