Владельцы хлебозавода «Кондитер №8» могут отказаться от планов по застройке территории предприятия

Владельцы ООО «Хлебозавод “Кондитер №8”» могут отказаться от планов жилой застройки участка своего производственного цеха на ул. Беляева, 13. Как рассказали «Ъ-Прикамье» информированные источники, сейчас прорабатывается возможность смены концепции освоения участка. Напомним, что недавно общество подало заявление в комиссию по землепользованию и застройке с предложением установить на участке своего цеха зону жилой застройки. Однако с недавнего заседания комиссии 16 февраля этот вопрос был снят.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 2gis.ru Фото: 2gis.ru

ООО «Хлебозавод “Кондитер №8”» просило комиссию по ПЗЗ установить на своей территории по ул. Беляева, 13, подзону обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2 с предельной высотой в 16 этажей и коэффициентом плотности застройки 3,12. Сейчас участок хлебозавода в 9 тыс. кв. м находится в зоне оптовой торговли, открытых рынков Ц-6, площадку разрешено использовать под промобъекты. Собеседники сообщали, что на месте хлебозавода предполагалось возвести ЖК из трех 16-этажных жилых домов. К тому же участок на ул. Беляева, 13, был выставлен на продажу на сайтах недвижимости за 250 млн руб.

ООО «Хлебозавод “Кондитер №8”», учрежденное в 1993 году, управляет одноименным предприятием. В учредителях общества — сын депутата гордумы Владимир Плотников (50%), а также Павел (27%) и Сергей (23%) Балыбердины. Павел Балыбердин возглавляет предприятие, а Сергей Балыбердин является его техническим директором. Хлебозавод «Кондитер №8» занимается серийным производством тортов, пирожных, кулинарии, изготавливает торты и пироги на заказ. Кондитерская насчитывает 28 точек по продаже продукции, расположенных в Перми.