Александра Левина единогласно переизбрали главой Свердловского союза журналистов

Главой Свердловского творческого союза журналистов (СТСЖ) в третий раз избран Александр Левин. За него единогласно проголосовали 86 делегатов СТСЖ. Других кандидатов на должность не было.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Александр Левин родился в 1951 году в Свердловске. Окончил факультет журналистики Уральского государственного университета. С 1972 по 1991 года работал в редакции газеты «Вечерний Свердловск». С декабря 1991 года работал пресс-секретарем главы администрации Свердловской области Эдуарда Росселя. После его отставки в 1993 году также покинул должность. С избранием господина Росселя председателем Свердловской областной думы стал руководителем пресс-службы думы.

В 1995 году был назначен руководителем пресс-службы губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя. В ноябре 1997 года стал директором департамента информации губернатора, позже возглавлял администрацию губернатора.

С декабря 2009 по февраль 2011 года Александр Левин был советником губернатора Александра Мишарина. В разные годы входил в руководство футбольного клуба «Урал», возглавлял региональное отделение партии «Единая Россия». В 2013 году избран председателем СТСЖ, в 2018 году переизбран на новый срок. В 2018 году возглавил Общественную палату Свердловской области.

В сентябре 2021 года президент России Владимир Путин присвоил Александру Левину звание «Заслуженный журналист РФ».

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