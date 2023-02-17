Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, как работа Веры Мухиной отправилась на выставку в Париж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Expo 1937 Фото: Expo 1937

На Пречистенку держим путь сегодня, в Дом-мастерскую скульптора Веры Мухиной. Проект его она разрабатывала сама, помогал и консультировал, говорят, наш известнейший архитектор Иван Жолтовский. Стиль его прочитывается в облике здания. Интересно, что внутри Вера Игнатьевна придумала уникальный способ для подвижности своих массивных и габаритных работ. Прямо в пол мастерской был вмонтирован поворотный механизм от башни танка Т-34. К сожалению, во время реставрации дома его разобрали и увезли.

Если говорить о величине и массе скульптур Мухиной, одна только композиция «Рабочий и колхозница» чего стоит: всего лишь шарф, который развевается за спинами пары, весит 5 т. И хотя к дому скульптура отношения не имеет, с именем Мухиной ассоциируется в первую очередь. Вообще с этим великим творением связано множество удивительных фактов. Например, изначально и мужчина, и женщина должны были быть обнаженными. Но как — один из символов советского государства и голые люди? Мухину попросили их одеть. Потом в складках той самой одежды кто-то углядел лик врага народа Льва Троцкого. Вот времена-то были — бедная Мухина!

Тем не менее «Рабочего и колхозницу» решено было отправить на всемирную выставку в Париж. Там гигантская скульптура должна была венчать советский павильон. Для этого композицию распилили на 65 фрагментов и погрузили на 28 железнодорожных платформ. В Польше в одном из тоннелей состав застрял, пришлось пилить еще. Наконец, в Париже ее собрали, и весь мир ахнул, так это было красиво.

Французский график Франс Мазерель откровенничал: «Ваша скульптура поразила нас. Мы целыми вечерами говорим и спорим о ней». Пабло Пикассо восхищался тем, как выглядит нержавеющая сталь на фоне сиреневого парижского неба. Ромен Роллан писал: «На берегах Сены два молодых советских гиганта возносят серп и молот, и мы слышим, как из их груди льется героический гимн, который зовет народы к свободе, к единству и приведет их к победе». Парижане предложили выкупить у нас скульптуру. Но не тут-то было — мы ее быстренько разобрали и увезли восвояси.