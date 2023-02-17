В челябинском межвузовском кампусе появятся лаборатории для биологов и химиков

На базе будущего межвузовского кампуса в Челябинске планируют разместить научно-исследовательские лаборатории по профилям биологии, экологии, фундаментальной медицины, химии, металловедения и IT. Об этом в ходе посвященной проекту кампуса рабочей встречи сообщил ректор ЧелГУ Сергей Таскаев. По словам руководителя вуза, уже разработан детальный план размещения лабораторий с указанием их площадей и функционала.

«Год назад наш вуз начал разрабатывать проекты, которые планируется реализовать на площадке кампуса. К нам в рамках этой работы уже подключились представители ЮУГМУ и Южно-Уральского аграрного госуниверситета. Отмечу, что кампус позволит разместить 3,4 тыс. студентов и преподавателей — это достаточно большой объем мест. Распределять места для проживания мы предлагаем исходя из заявок самих вузов», — пояснил Сергей Таскаев в разговоре с министром образования и науки РФ Валерием Фальковым, который прибыл с рабочим визитом в Челябинск.

Глава Минобрнауки РФ подчеркнул значимость будущего челябинского межвузовского для региона и всей страны. Он отметил важность развития сотрудничества вузов и промышленных предприятий на площадке кампуса. «Мы рассматриваем кампус как серьезный инфраструктурный проект. Главное в нем не его интерьер и экстерьер, а реальные изменения, которые последуют в университетах», — отметил Валерий Фальков.

Общая площадь объектов межвузовского кампуса составит 123 тыс. кв. м. Там разместят учебно-научный комплекс с технопарком, лаборатории, коворкинг-парк, конференц-залы и общежития на 3,4 тыс. мест. Первые два общежития планируют запустить в эксплуатацию в марте 2024 года, остальные объекты — в конце 2025 года. Проект реализуется в рамках концессионного соглашения со структурой группы ВТБ — ООО «Челябинская концессионная компания».