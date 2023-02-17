Два корреспондента «Ъ-Черноземье» победили во всероссийском конкурсе ФАС

В Москве прошла церемония награждения победителей VIII всероссийского конкурса Федеральной антимонопольной службы «Открытый взгляд на конкуренцию». В номинации «ФАС в печати» сразу два призовых места заняли корреспонденты «Ъ-Черноземье» Сергей Калашников и Александр Прытков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ведомственном конкурсе приняли участие журналисты федеральных и региональных СМИ из 30 регионов. Профессиональное жюри оценивало материалы в пяти номинациях: «ФАС в интервью» (в ней первое место заняла журналист воронежского агентства «Abireg» Анастасия Кочкина), «ФАС в печати», «ФАС на телевидении», «ФАС на радио», «Биржевой – значит конкурентный». Корреспонденты «Ъ-Черноземье» в своей номинации заняли первое (Сергей Калашников с публикацией «Исключение строптивого») и третье (Александр Прытков за материал «Мусор не отдали в одни руки») места.

Андрей Цветков