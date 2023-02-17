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Коммерсантъ FM
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Автомобильный пересказ

Дмитрий Гронский — о заимствованиях брендов

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, как советский и китайский автопром выпускал копии других моделей под новыми названиями.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

На днях много говорили о новом способе издавать на русском языке иностранные книги не в дословном переводе, а в пересказе, обходя тем самым лицензирование. Многие из нас, вероятно, помнят, что в школе на уроке литературы написать изложение было гораздо более простой задачей, чем выдавить из себя сочинение. А современные технологии позволяют справиться с этим вообще без участия человека.

Можно, например, поручить задачу генератору текста ChatGPT или перевести бестселлер Google-переводчиком на русский, потом на китайский, потом снова на русский. Общий смысл останется, но очевидно уйдут такие особенности, как авторский стиль и прочие характеристики, к которым могли бы прицепиться юристы, следящие за соблюдением авторских прав. Но где эти юристы и кто они нам теперь?

Во времена железного занавеса мы вот таким вот образом переводили с иностранного на советский автомобили. Сразу оговорюсь, что были у нас и оригинальные модели. Например, ГАЗ М-20 «Победа» или «Нива» — бесспорная удача и шедевр мирового масштаба. Но случались и «изложения близко к тексту». Горбатый «Запорожец» срисовали с Fiat, а машину той же марки, но по прозвищу «Ушастый», — с немецкого NSU. Большинство наших правительственных лимузинов, начиная с ЗИС-110, повторявшего Packard, тоже были переосмыслением американских лимузинов.

Справедливости ради надо сказать, что поступали таким образом не только у нас. Китайский автопром, когда не был интегрирован в мировой, очень даже позволял себе подобное. Я помню, как на международных автовыставках китайские якобы журналисты постоянно что-то там меряли рулетками в новых моделях. А после для внутреннего рынка выпускались беззастенчивые копии таких успешных моделей, как BMW X5, например, или Range Rover Evoque. Но теперь, когда продукция некоторых автомобильных брендов из Поднебесной продается не только в Европе, но и в США, переводы «близко к тексту» на китайский практически сошли на нет.

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