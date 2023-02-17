В челябинском музее покажут раритеты из Аркаима стоимостью до 2 млн рублей

В Историческом музее Южного Урала 20 февраля начнет работу выставка «уральское чудо: каменный цветок». Ее посетители увидят раритеты из музея-заповедника Аркаима – 16 экспонатов, наиболее дорогой из них оценивается более чем в 2 млн руб. Это фрагмент украшения для колчана V – VI веков нашей эры, сделанный из золота и бронзы, сообщает пресс-служба заповедника.

В коллекции также бусы, накладки, украшения конской упряжи. Они также сделаны из золота и бронзы и украшены минералами, такими, как сердолик и опал. Самые ранние экспонаты датируются IV – VI тыс. до н. э. Их нашли в кургане «с усами» Солончанка I в Оренбургской области рядом со скелетом лошади. Это фрагменты уздечки из бронзы и серебра, остатки колчана с пластиной из золота и гранатовыми вставками. Кроме того, в погребении нашли накладки для ремня, украшенные опалом, сердоликом и халцедоном.