В Севастополе опровергли сведения о разрушении Балаклавской ТЭС после атаки дрона

В Севастополе опровергли сведения о разрушении Балаклавской ТЭС после атаки беспилотника. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, станция работает в штатном режиме.

Украинские Telegram-каналы ранее распространили сведения об успешной атаке на Балаклавскую ТЭС, ссылаясь на данные об отключениях электроэнергии. В действительности, данные об отключениях электричества в Севастополе и Крыму были опубликованы днем ранее.

Ранее, в ночь на 17 февраля, в Севастополе сгорел списанный противолодочный корабль. Причиной возгорания стал бытовой обогреватель.

Анастасия Донскова

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