Осужденному за взятку бывшему ярославскому депутату смягчили наказание

Рыбинский городской суд сегодня, 17 февраля, удовлетворил ходатайство бывшего депутата Ярославской областной думы Романа Фомичева и заменил неотбытую часть наказания в виде лишения свободы принудительными работами, сообщила «Ъ» пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.

Роман Фомичев 11 мая 2022 года был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Как следует из приговора, депутат передал замруководителя аппарата правительства Ярославской области Эдуарду Гребенщикову от директора ООО «Специализированный застройщик "Якутинвестстрой"» 1,49 млн руб. за содействие в заключении госконтракта на приобретение 30 квартир для детей-сирот в Ярославле.

Фомичев был приговорен к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима и взят под стражу в зале суда. Также он должен выплатить штраф в сумме 2 млн 998 тыс. руб. (двукратный размер взятки). Летом 2022 года областная дума лишила депутата полномочий.

Решение о замене лишения свободы исправительными работами пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Если решение не будет отменено, Роман Фомичев продолжит отбывать наказание не в колонии строгого режима, а в исправительном центре в Рыбинске. В таких центрах нет охраны, осужденные должны проживать там и выполнять работы, определенные органами уголовно-исполнительной системы, с удержанием части дохода в пользу государства.

Антон Голицын, Ярославль