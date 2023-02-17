Baza: у начальника охраны Адмиралтейских верфей нашли арсенал нелегального оружия

Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело о незаконном хранении оружия (ст. 222 УК РФ) в отношении начальника охраны Адмиралтейских верфей Сергея Чистякова. По данным издания Baza, у него в гараже обнаружили винтовки, гранаты и 4 тыс. патронов неизвестного происхождения.

Обыски у Сергея Чистякова и двух других фигурантов дела, охранника Олега Гостина и его знакомого, работника Новоладожского племенного завода Василия Федорова, проводили в ходе следственных действий по другому уголовному делу о драке с применением оружия, где погиб человек. Полиция изъяла автоматы, пистолеты, более 4 тыс. патронов к ним и 15 гранат Ф-1. У других фигурантов нашли взрывпакет и около сотни патронов. В отношении Федорова также возбудили уголовное дела о незаконном изготовлении взрывных устройств (ст. 223.1 УК РФ).

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