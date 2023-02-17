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Коммерсантъ FM
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На Курском вокзале задержали мужчину с двумя гранатами или противопехотными минами

Полиция задержала мужчину на Курском вокзале в Москве, сообщили «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на экстренные службы. По информации «РИА Новости», у него обнаружили две противопехотные мины, по данным ТАСС, предметы, похожие гранаты Ф-1.

«Задержан мужчина, который пытался пройти через рамки металлоискателя в здание Курского вокзала, при нем обнаружены две противопехотные мины»,— сказал источник «РИА Новости».

«Мужчина с предметами, похожими на гранаты Ф-1, задержан на входе Курского вокзала»,— сообщил собеседник ТАСС.

Территория вокзала оцеплена, на месте работают спецслужбы. С цокольного этажа эвакуировали пассажиров, пишут «РИА Новости» со ссылкой на РЖД.

Олеся Павленко

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