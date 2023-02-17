В ДТП с участием скорой помощи в Набережных Челнах виновен водитель медицинского транспорта — прокуратура

Набережночелнинская прокуратура закончила проверку по факту аварии с участием скорой помощи, признав виновным в ДТП водителя медицинского транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, авария произошла 6 февраля вечером на пересечении проспектов Вахитова и Сююмбике, где водитель скорой помощи с включенными проблесковыми маяками не убедился в том, что ему уступают дорогу другие участники дорожного движения, и проехал регулируемый перекресток на красный свет, не включив при этом специальный звуковой сигнал. В результате его машина столкнулась с Audi, которая двигалась на зеленый свет.

Кроме того, в скорой помощи ехали пассажиры, не пристегнутые ремнями.

По итогам проверки ведомство внесло главврачу станции скорой медпомощи представление об устранении нарушений законодательства о безопасности дорожного движения.

"Ъ-Казань"