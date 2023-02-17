Владелец ТЦ «Мега Адыгея-Кубань» готов продать активы в России

Компания Ingka Group, владелец сети торговых центров «Мега» и IKEA, в том числе ТЦ «Мега Адыгея-Кубань», планирует продажу российской недвижимости. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, компании принадлежит 2,3 млн кв. м торговой недвижимости и 1,8 млн кв. м арендных площадей. Переговоры о сделке с двумя потенциальными покупателями в настоящее время находятся на начальной стадии. При этом окончательное решение о продаже недвижимости шведской компании в России еще не принято. Представители Ingka Centers, курирующей торговые активы компании, не подтвердили информацию о вероятной сделке, отметив, что «не комментируют рыночные слухи».

В феврале текущего года правительственная комиссия одобрила продажу трех российских заводов IKEA производителю кухонь «Слотекс» и изготовителю пиломатериалов «Лузалес». Продажа связана с приостановкой деятельности шведской мебельной компании в России в 2022 году из-за СВО.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram