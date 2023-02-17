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В Балаково возбуждено уголовное дело о торговле черной икрой русского осетра

В Балаково Саратовской области в отношении двух местных жителей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, продажа водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу РФ). Об этом сообщает СУ СК.

По предварительным данным, с июня по август 2022 года в торговом зале одного из продовольственных рынков города 45-летняя женщина продавала черную икру осетровых рыб, которую купила по договоренности у ровесника. Черная икра русского осетра занесена в Красную книгу РФ, ее свободный оборот запрещен.

Противоправные действия подозреваемых выявлены сотрудниками УФСБ. Проводятся следственные действия.

Марина Ковалева

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