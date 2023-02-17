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Коммерсантъ FM
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Александр Лукашенко прилетел в Москву на встречу с Владимиром Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Москву. Об этом сообщает «РИА Новости». У него запланирована встреча с российским коллегой Владимиром Путиным.

Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждали возможность личной встречи в ходе телефонных переговоров 5 февраля. Белорусская сторона тогда сообщала, что на встрече планируется обсудить импортозамещение и антисанкционное взаимодействие.

Александр Лукашенко также говорил, что стороны обсудят вопросы безопасности и обороны в преддверии заседания Высшего госсовета Союзного государства, запланированного весной.

Лусине Баласян

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