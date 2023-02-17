В Казани для запуска МСЗ не хватает импортного оборудования

В Казани для запуска мусоросжигательного завода (МСЗ) не хватает импортного оборудования. Об этом пишут «Извeстия», ссылаясь на письмо замглавы компании «РТ-Инвест» Тимура Котляра.

Отмечается, что оборудование для завода должен был поставить швейцарско-японский консорциум Hitachi Zosen Inova, однако из-за пандемии и санкций компания отказалась от этого. Теперь для запуска МСЗ нужно наладить производство колосниковой решетки, электротехнического оборудования и комплекс очистки дымовых газов, и для этих целей нужна господдержка. В этом случае степень локализации вырастет до 90%.

Компания «РТ-Инвест» уже обратилась за помощью в Минприроды.

"Ъ-Казань"