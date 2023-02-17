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На программу оздоровления Волги в Нижегородской области направят 1,7 млрд рублей

Финансирование проекта «Оздоровление Волги» в Нижегородской области составит 1,7 млрд руб. в 2023 году, сообщили в законодательном собрании региона. До конца года в рамках программу планируется запустить очистные сооружения в Сарове, Богородском и Семеновском округах.

Программа оздоровления Волги рассчитана на 2019-2024 годы. Ее цель – снизить объем сброса загрязненных сточных вод в Волгу в три раза. Проект включает модернизацию 35 сооружений, к началу 2023 года сдан 31 объект. Объем финансирования за все годы составляет 21,6 млрд руб.

Анастасия Еремина

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