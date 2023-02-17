Квартиры в новостройках Краснодара за год подорожали на 21%

Жилье в новостройках Краснодара за год подорожало на 21%. Об этом сообщает «РИА Недвижимость».

В среднем по итогам 2022 года стоимость 1 кв. м жилья в новостройках Краснодара увеличилась до 142 тыс. руб. В Сочи цены на жилье аналогичного сегмента за год выросли на 6%.

Лидером списка крупных городов по росту цен на квартиры в новых домах стала Уфа. Здесь стоимость жилья увеличилась на 22% — до71,3 тыс. руб.

Стоимость вторичного жилья в Краснодаре за год снизилась только на 1%. Как отмечают аналитики ресурса недвижимости «Домклик», в большинстве российских городов новое жилье значительно дороже вторичного.

«Наибольший разрыв по стоимости наблюдается в Екатеринбурге, Перми и Ростове-на-Дону (более 50%). Исключение — Сочи, где стоимость квадратного метра на вторичном рынке выше, чем на первичном, примерно на треть — 231,8 против 151,5 тыс. руб.»,— говорится в сообщении.

В целом по России, по данным Росстата, средняя стоимость 1 кв. м жилья в новостройках в 2022 году увеличилась на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоимость вторичного жилья выросла на 12%.

Анастасия Донскова

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