В Татарстане создадут рабочую группу по вопросам обращения с животными

Институт развития городов Татарстана и Главное управление ветеринарии Кабмина региона намерены создать рабочую группу по вопросам обращения с животными. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В состав группы могут войти неравнодушные жители Татарстана, сотрудники профильных сообществ: ветеринары, социологи, аллергологи и другие. Орган будет существовать при правительстве региона. В частности, участники группы смогут предлагать и обсуждать законопроекты, которые регулируют отношения населения в обращении с животными в целях их защиты и обеспечения безопасности, а также права и интересы граждан при обращении с животными.

Предложения нового органа будут формироваться и на основании обращений участников общественного совета федерального проекта «Защита животного мира».

Состав рабочей группы будет формироваться до 27 февраля включительно.

"Ъ-Казань"