В Самаре изменят схему движения транспорта из-за строительства станции метро

В Самаре с 00:10 23 февраля до 23:50 25 февраля изменят схему движения транспорта на пересечении ул. Галактионовской и ул. Красноармейской для переустройства трамвайной линии. Это связанно с подготовкой к очередному этапу строительства станции метро «Театральная». Об этом сообщает пресс-служба администрации Самары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

В указанный период в городе закроют движение трамваев по ул. Красноармейской на участке от ул. Арцыбушевской до ул. Фрунзе в оба направления. Кроме того, будет запрещено движение автомобилей по ул. Галактионовской от ул. Льва Толстого в направлении ул. Красноармейской. Движение транспорта по ул. Красноармейской от ул. Чапаевской в сторону ул. Самарской будет ограничено.

Как поясняют в мэрии, водители смогут объехать перекресток ул. Красноармейской и ул. Галактионовской с правым поворотом на ул. Галактионовскую, в сторону ул. Льва Толстого, далее – по ул. Льва Толстого до ул. Самарской в направлении ул. Красноармейской. По этому маршруту будут следовать также автобусы №№ 34, 3, 80, 226. Автобусы маршрута № 53 в направлении автостанции «Аврора» будут ехать по ул. Галактионовской, ул. Льва Толстого, ул. Самарской и далее по маршруту.

Ани Айвазян