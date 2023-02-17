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Коммерсантъ FM
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Музыканта Алексея Кортнева вызвали в полицию после отмены концерта в Новосибирске

Музыкальный коллектив «Несчастный случай» прокомментировал информацию об инциденте с полицией лидера группы Алексея Кортнева в Новосибирске. Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов сообщили, что Алексея Кортнева задержали перед началом концерта в Академгородке за неприличный жест в общественном месте.

Алексей Кортнев

Алексей Кортнев

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Алексей Кортнев

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В официальном канале группы «Несчастный случай» уточняется, что музыканты вызвали в полицию «для выяснения обстоятельств происшествия и сопутствующих событий» после сорванного 14 февраля выступления творческого дуэта Алексея Кортнева и Дмитрия Чувелева в одном из новосибирских клубов. «По независящим от коллектива причинам концерт у музыкантов доиграть не получилось: в связи с предполагаемым задымлением в соседнем помещении (отделение "Почты России") в клубе сперва произошло отключение электричества, а после на место прибыли сотрудники полиции и пожарной службы»,— говорится в сообщении. Возобновить концерт не удалось.

Выступление дуэта Алексея Кортнева и Дмитрия Чувелева было запланировано в Академгородке на площадке бара Red Rabbit. В МЧС Новосибирской области сообщили «Ъ», что вызов в связи с пожаром по данному адресу в экстренные службы не поступал. В ГУ МВД Новосибирской области не стали комментировать, в связи с чем музыканты были приглашены в полицию.

Как ранее рассказали организаторы, из трех запланированных в Новосибирске концертов Кортнева и Чувелева состоялся только один — он прошел 14 февраля в ресторане «Не только йогурт». Два других концерта — в клубе «Бродячая собака» и «Арт-пабе» — владельцы помещений отменили без объяснения причин. На вопрос «Ъ», состоятся ли другие выступления дуэта в Новосибирске в ближайшее время, пресс-атташе Алексея Кортнева Мария Левичева не ответила. Директор группы Андрей Воронцов также отказался от комментариев.

Лолита Белова, Новосибирск

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