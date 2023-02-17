В Челябинске в суд направили дело об организации сети подпольных игровых залов

Следственные органы Челябинской области завершили расследование уголовного дела о незаконной организации и проведении азартных игр (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ). Обвиняемыми являются 24 челябинца, которые обеспечивали работу пяти игровых залов, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в 2020-2021 годах два жителя Челябинска организовали сеть подпольных игровых залов с использованием игрового оборудования и интернета. Они привлекли еще более 20 человек, которые выполняли функции администраторов, охранников и другие организационные функции. Всего в разных районах города работали пять залов. В результате соучастники получили доход в сумме более 8 млн руб.

Преступление выявили сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области, которые занимались оперативным сопровождением уголовного дела. Материалы направили в суд для рассмотрения по существу.