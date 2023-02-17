Управляющему ЗиД продолжат выплачивать повышенное вознаграждение

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрел жалобу регионального УФНС России на решение Арбитражного суда Пермского края об увеличении размера вознаграждения конкурсному управляющему ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» Льву Шляпину со 150 до 450 тыс. руб. в месяц. Жалоба оставлена без удовлетворения, решений первой инстанции — без изменения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пермский филилал ВШЭ Фото: Пермский филилал ВШЭ

Оспариваемый УФНС судебный акт был принят в декабре 2022 года. Как следует из постановления апелляции, в своей жалобе налоговая указывала, что наличие у завода средств для выплаты Льву Шляпину повышенного вознаграждения не доказано. Ведомство считает недоказанными доводы о повышенном объеме и сложности работы управляющего, которыми господин Шляпин мотивировал свое ходатайство об увеличении вознаграждения.

Апелляционный суд отмечает, что за период с сентября 2020 года по декабрь 2022-го в конкурсную массу должника взыскано 212,9 млн руб. за счет оспаривания сделок и предъявления требований о возмещении ущерба. Также в результате оспаривания сделок должника в его конкурсную массу был возвращен ряд объектов недвижимости, в результате чего стоимость активов завода возросла на 1,2 млрд руб., или на 44,83%. Кроме того, на счетах ЗиД находятся денежные средства в сумме более 800 млн руб. для оплаты обязательств. Апелляция сочла, что это свидетельствует об эффективности работы Льва Шляпина в должности управляющего и наличии у предприятия средств для выплаты ему повышенного вознаграждения. Кроме того, суд указывает, что господин Шляпин совмещает обязанности управляющего и руководителя стратегического предприятия, которое продолжает хозяйственную деятельность в процедуре банкротства и наращивает производственные объемы, в том числе «в связи с политической обстановкой в стране». А на главу такого предприятия, по мнению суда, сейчас «возлагается дополнительная нагрузка и ответственность».

ФГУП «Машзавод им. Дзержинского» производит комплектующие для боевых частей ракет, масляные сепараторы, которые используются на судах ВМФ, гражданскую продукцию. С 2005 года предприятие находится в процедуре банкротства. Лев Шляпин был утвержден конкурсным управляющим завода в октябре 2020 года. Его предшественник Александр Еремин получал вознаграждение в размере 30 тыс. руб.