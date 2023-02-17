Опыт банка «Центр-инвест» представлен в ИНИОН РАН

15 февраля в рамках XXII Национальной научной конференции с международным участием «Модернизация России: приоритеты, проблемы, решения» состоялось выступление заместителя председателя Правления банка «Центр-инвест», к.э.н. Александра Долганова. Организатор конференции — Институт научной информации по общественным наукам Российской академии наук.

В своем докладе и последующей дискуссии на тему: «Устойчивое развитие и ESG-банкинг в условиях турбулентности» эксперт банка поделился оценкой перспектив суверенного ESG-банкинга. В частности, Александр отметил: «Прошлый год стал настоящей проверкой для концепции устойчивого развития как в России, так и во всем мире. Опыт банка „Центр-инвест“ убедительно показал, что внедрение ESG-принципов полностью отвечает как частному, так и публичному интересу, а также способствует реализации Национальных проектов России».

Участие банка в трансформации региональной экономики основано на поддержке малого и среднего бизнеса. Сохранение процентных ставок по кредитам в период высокой волатильности и комфортные условия по расчетам в валютах дружественных стран обеспечили возможность реализации инвестиционных проектов. Стимулирование МСП через систему ESG-рейтингов и запуск акселерационных программ создают возможности для выстраивания новых цепочек поставок и устойчивого развития бизнеса.

Банк «Центр-инвест» — крупнейший региональный банк Юга России, реализующий на практике бизнес-модель ESG-банкинга. В 2022 году банк внедрил систему ESG-рейтингов для клиентов банка — малого и среднего бизнеса. Рейтинг отражает степень приверженности компании принципам устойчивого развития и влияет на процентную ставку по кредиту — чем выше рейтинг, тем ниже ставка.

Новая система кредитования на основе ESG-рейтинга является частью стратегии «ESG-диджитализация 2.0» банка «Центр-инвест», объединяя глобальные Цели устойчивого развития и приоритеты национальных проектов России. На 01.01.2023 общий объем инвестиций банка в Цели устойчивого развития составил 395,6 млрд руб., в Национальные проекты — 384,3 млрд руб.

ПАО КБ «Центр-инвест»