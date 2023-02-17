В Петербурге началась реставрация Московских триумфальных ворот

В Санкт-Петербурге по программе городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) стартовала реставрация Московских триумфальных ворот на Московском проспекте. Предыдущие работы на объекте проводились к 300-летию города в 2003 году.

«Ворота исторически находятся в одном из самых оживленных мест Московского проспекта. Они испытывают постоянные вибрации из-за интенсивного движения транспорта и подвергаются агрессивному воздействию окружающей среды. Именно поэтому принято решение о проведении реставрации конструкций и декоративных элементов»,— отметили в пресс-службе Смольного.

Все металлические поверхности сооружения и кровля будут расчищены, отреставрированы и защищены отделочными слоями на месте. Скульптурные группы ворот отреставрируют в условиях мастерской. Завершится проект в 2024 году.

Московские триумфальные ворота были открыты в 1838 году. В 1936 году их разобрали в связи с реконструкцией прилегающих улиц и восстановили в 1961-м.

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