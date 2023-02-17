В Казани мужчину задержали по подозрению в организации нарколаборатории

Управление ФСБ по Татарстану задержало 38-летнего жителя Казани, который подозревается в изготовлении синтетических наркотиков в особо крупных размерах. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Следствие считает, что подозреваемый арендовал дом и организовал там подпольную нарколабораторию для производства мефедрона. Для этих целей он купил спецоборудования, средства защиты и необходимые для изготовления наркотических средств вещества и инструменты.
Против задержанного возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконное производство
наркотических средств в особо крупном размере».