Правительство выделило 950 млн рублей на развитие курорта Шерегеш в Кузбассе

Распоряжением правительства России 948 млн рублей будет направлено Кузбассу на развитие спортивно-туристического комплекса «Шерегеш» (СТК). Документ подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Федеральное финансирование будет разбито на два транша: 711,3 млн руб. будет выделено 2023 году, 237 млн - в 2024 году – 237 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ

За счет этих средств в рамках государственной программы «Развитие туризма» будет продолжено строительство и реконструкция объектов инфраструктуры СТК. В том числе, это модернизация очистных сооружений, реконструкция системы водоснабжения, строительство новой автодороги к одному из корпусов комплекса, создание объектов теплоснабжения, а также техническое перевооружение центральной котельной поселка Шерегеш.

Развитие СТК предусмотрено программой социально-экономического развития Кемеровской области до 2024 года, которая была утверждена в 2021 году.

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Игорь Лавренков, Кемерово